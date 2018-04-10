В Казатине к Пасхе презентовали макеты деревянных церквей, которые создал местный мастер
12:35, 10 апреля 2018Общество
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Выставка "Пасхальный дывосвит" / komr.gov.ua
В Козятине, в Винницкой области, в музее истории города работает выставка "Пасхальный дывосвит".
Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на пресс-службу Казатинского городского совета.
Среди экспонатов видное место занимают макеты деревянных церквей, высотой 1 метр. Автор работ – резчик Николай Шкрабий из села Блажеевка.
Также на выставке представлена коллекция авторских писанок местной мастерицы Сесмий Оксаны.
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