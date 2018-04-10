В Казатине к Пасхе презентовали макеты деревянных церквей, которые создал местный мастер

12:35, 10 апреля 2018
Общество
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Выставка "Пасхальная сказка" / komr.gov.ua

Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на пресс-службу Казатинского городского совета.

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Среди экспонатов видное место занимают макеты деревянных церквей, высотой 1 метр. Автор работ – резчик Николай Шкрабий из села Блажеевка.

Также на выставке представлена коллекция авторских писанок местной мастерицы Сесмий Оксаны.

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