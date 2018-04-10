На Волыни при храме УПЦ провели пасхальные развлечения для детей

Уже в пятый раз при храме УПЦ в честь Рождества Христова города Горохова состоялись традиционные пасхальные игры для малышей.

Об этом «Район.Горохов» сообщил настоятель местного храма священник Андрей Гаврилюк.

По словам священника, к организации действа присоединилась молодежь. Дети в ходе празднования приняли участие в разнообразных конкурсах.

Также дети имели возможность увидеть украинские традиции, воплощенные в пасхальных забавах.