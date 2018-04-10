На Волыни при храме УПЦ провели пасхальные развлечения для детей

10:55, 10 апреля 2018
Общество
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Пасхальные развлечения в Горохове / gorohiv.rayon.in.ua

Об этом «Район.Горохов» сообщил настоятель местного храма священник Андрей Гаврилюк.

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По словам священника, к организации действа присоединилась молодежь. Дети в ходе празднования приняли участие в разнообразных конкурсах.

Также дети имели возможность увидеть украинские традиции, воплощенные в пасхальных забавах.

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