Священники поздравили с Пасхой Черноморскую женскую колонию и психиатрическую лечебницу

07:42, 10 апреля 2018
Общество
99
/ eparhiya.od.ua

В понедельник Светлой Седмицы, 9 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив социального отдела совместно с духовенством Одесской епархии и монашествующими в священом сане Свято-Успенского Одесского мужского монастыря передали Черноморской женской колонии № 74 и Одесской психиатрической лечебницы  Пасхальные приношения, которые были собраны  в храмах Одесской епархии УПЦ. Об том сообщает пресс-служба епархии

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter