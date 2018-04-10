Священники поздравили с Пасхой Черноморскую женскую колонию и психиатрическую лечебницу.

В понедельник Светлой Седмицы, 9 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив социального отдела совместно с духовенством Одесской епархии и монашествующими в священом сане Свято-Успенского Одесского мужского монастыря передали Черноморской женской колонии № 74 и Одесской психиатрической лечебницы Пасхальные приношения, которые были собраны в храмах Одесской епархии УПЦ. Об том сообщает пресс-служба епархии.