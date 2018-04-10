Священники поздравили с Пасхой Черноморскую женскую колонию и психиатрическую лечебницу
07:42, 10 апреля 2018Общество
99
Молодежный актив с духовенством Одесской епархии посетили Черноморскую женскую колонию / eparhiya.od.ua
Священники поздравили с Пасхой Черноморскую женскую колонию и психиатрическую лечебницу.
В понедельник Светлой Седмицы, 9 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив социального отдела совместно с духовенством Одесской епархии и монашествующими в священом сане Свято-Успенского Одесского мужского монастыря передали Черноморской женской колонии № 74 и Одесской психиатрической лечебницы Пасхальные приношения, которые были собраны в храмах Одесской епархии УПЦ. Об том сообщает пресс-служба епархии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter