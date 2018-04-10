В Чопе священники поздравили воинскую часть с Пасхой

06:38, 10 апреля 2018
Общество
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/ m-church.org.ua

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, протоиерей Николай Вакаров, военный капеллан Мукачевской епархии, заместитель председателя епархиального Военного отдела протоиерей Василий Маргитыч и протоиерей Василий Русинка передали военным пасхальные гостинцы: сладости, куличи и писанки. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

/ m-church.org.ua

Также отец Николай поздравил личный состав воинской части с Воскресением Христовым, желая им мира и выдержки во время несения важной службы.

/ m-church.org.ua
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