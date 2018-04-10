В Чопе священники поздравили воинскую часть с Пасхой

В день Пасхи Христовой священники Мукачевской епархии УПЦ посетили военнослужащих воинской части Т0300 г. Чоп.

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, протоиерей Николай Вакаров, военный капеллан Мукачевской епархии, заместитель председателя епархиального Военного отдела протоиерей Василий Маргитыч и протоиерей Василий Русинка передали военным пасхальные гостинцы: сладости, куличи и писанки. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Также отец Николай поздравил личный состав воинской части с Воскресением Христовым, желая им мира и выдержки во время несения важной службы.