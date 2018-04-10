В Чопе священники поздравили воинскую часть с Пасхой
06:38, 10 апреля 2018Общество
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Священники поздравили воинскую часть с Пасхой / m-church.org.ua
В день Пасхи Христовой священники Мукачевской епархии УПЦ посетили военнослужащих воинской части Т0300 г. Чоп.
По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, протоиерей Николай Вакаров, военный капеллан Мукачевской епархии, заместитель председателя епархиального Военного отдела протоиерей Василий Маргитыч и протоиерей Василий Русинка передали военным пасхальные гостинцы: сладости, куличи и писанки. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Также отец Николай поздравил личный состав воинской части с Воскресением Христовым, желая им мира и выдержки во время несения важной службы.
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