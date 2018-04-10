Запорожский митрополит поздравил детей и стариков с Пасхой

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 9 апреля посетил детский сад «Солнышко» и областной гериатрический пансионат Запорожья.

Митрополит Лука передал детям и старикам подарки и поздравления со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

А старшему поколению Его Высокопреосвященство пожелал всегда чувствовать в своей жизни присутствие Божье и хранить пасхальную радость.

«Господь победил смерть, – смерть побеждена. Христос воскрес, и сила ада пала. Воскресение Христа – это воскресение нашей души. Да, земная жизнь имеет свойство заканчиваться. Но Господь своим примером нам показывает, что есть другая жизнь, жизнь вечная. И что сегодняшняя светлая, безграничная радость о Воскресшем Христе, это лишь отзвук той радости, которая ожидает каждого в райских царских обителях. Храните в своей душе эту пасхальную радость и веру в милосердного Бога», - отметил митрополит.