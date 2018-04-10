В Ужгороде священники поздравили с Пасхой военных и ветеранов

Во второй день Пасхи Христовой, 9 апреля, с благовестием о Воскресшем духовенство Ужгородского городского благочиния посетило социальные учреждения города над Ужем.

В частности, председатель отделения Ужгородского района Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими Военными формированиями Украины Мукачевской епархии, настоятель общины в честь преподобного Иова Почаевского, протоиерей Петр Бабьяк посетил Ужгородский Зональный Отдел Правопорядка ВСУ, Областной госпиталь инвалидов войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Закарпатскую областную клиническую больницу имени Андрея Новака и ООО “Закарпатский учебный центр подготовки и переподготовки кадров”. Об этом сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

В указанных учреждениях священнослужитель совершил праздничные богослужения, освящение куличей, раздал всем сладости и призвал на всех Божье благословение.

Отец также поздравил всех врачей, военнослужащих, ветеранов, педагогов с праздником.