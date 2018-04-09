Капелланы Кременчуга передали солдатам Нацгвардии паски и крашанки

Военным отделом Кременчугской епархии традиционно переданы Пасхальные гостинцы солдатам Кременчугской воинской части 3059 Национальной гвардии Украины.

Как рассказал глава военного отдела протоиерей Константин Маслов, военнослужащим привезли три ящика пасок и три ящика крашенок. Священнослужитель поздравил солдат со Светлым Христовым Воскресением, пожелал здравия и мира, сообщается на сайте Кременчугской епархии УПЦ.