Капелланы Кременчуга передали солдатам Нацгвардии паски и крашанки

21:37, 09 апреля 2018
Общество
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/ kremen-eparh.org

Как рассказал глава военного отдела протоиерей Константин Маслов, военнослужащим привезли три ящика пасок и три ящика крашенок. Священнослужитель поздравил солдат со Светлым Христовым Воскресением, пожелал здравия и мира, сообщается на сайте Кременчугской епархии УПЦ. 

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