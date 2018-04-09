Капелланы Кременчуга передали солдатам Нацгвардии паски и крашанки
21:37, 09 апреля 2018Общество
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Пасхальные гостинцы солдатам Кременчугской воинской части передали капелланы / kremen-eparh.org
Военным отделом Кременчугской епархии традиционно переданы Пасхальные гостинцы солдатам Кременчугской воинской части 3059 Национальной гвардии Украины.
Как рассказал глава военного отдела протоиерей Константин Маслов, военнослужащим привезли три ящика пасок и три ящика крашенок. Священнослужитель поздравил солдат со Светлым Христовым Воскресением, пожелал здравия и мира, сообщается на сайте Кременчугской епархии УПЦ.
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