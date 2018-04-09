Священники Нежинской епархии на праздник Пасхи посетили городские больницы

20:35, 09 апреля 2018
Общество
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/ orthodox.cn.ua

Священники поздравили врачей и пациентов с праздником Пасхи и вручили им пасхальные подарки, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

/ orthodox.cn.ua

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