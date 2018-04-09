Священники Нежинской епархии на праздник Пасхи посетили городские больницы
20:35, 09 апреля 2018Общество
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Священники поздравили врачей и пациентов с Пасхой / orthodox.cn.ua
По благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента в день праздника Воскресения Христова клирики г. Нежина посетили городские больницы.
Священники поздравили врачей и пациентов с праздником Пасхи и вручили им пасхальные подарки, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.
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