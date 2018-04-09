Священники Нежинской епархии на праздник Пасхи посетили городские больницы

По благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента в день праздника Воскресения Христова клирики г. Нежина посетили городские больницы.

Священники поздравили врачей и пациентов с праздником Пасхи и вручили им пасхальные подарки, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.