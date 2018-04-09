Празднование Пасхи в разных уголках Украины (фоторепортаж "УНИАН-Религии")
Христиане восточного обряда празднуют Пасху. В разных городах Украины проходят пасхальные ярмарки, тематические мероприятия.
Христиане восточного обряда празднуют Пасху. В разных городах Украины проходят пасхальные ярмарки, тематические мероприятия.
Предлагаем посмотреть уникальные фотографии УНИАН.
Львов
В центре Львова продолжается пасхальная ярмарка.
Во Львовском дворце искусств состоялся Пасхальный завтрак для малообеспеченных.
В Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" 8 апреля прошел фестиваль "Пасха в Роще".
Харьков
Осужденные сами выпекали куличи в пекарне Качановской исправительной колонии №54 в Харькове. Также в колонии состоялось освящение куличей накануне празднования Светлого Христова Воскресения.
Херсон
Херсоне прошло традиционное праздничное пасхальное гуляние "Писанковый сад".
Киев
Родственники Героев Небесной Сотни и работники музея Революции Достоинства возложили пояса к Мемориалу и украсили писанками деревья на аллее Героев Небесной Сотни во время акции "Пасха для Героев".
Президент Петр Порошенко с семьей поздравил украинцев с Пасхой и посетил богослужение.
"УНИАН-Религии".