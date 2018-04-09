Празднование Пасхи / УНИАН

Празднование Пасхи в разных уголках Украины (фоторепортаж "УНИАН-Религии")

14:59, 09 апреля 2018
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Христиане восточного обряда празднуют Пасху. В разных городах Украины проходят пасхальные ярмарки, тематические мероприятия.

Празднование Пасхи / УНИАН

Христиане восточного обряда празднуют Пасху. В разных городах Украины проходят пасхальные ярмарки, тематические мероприятия.

Предлагаем посмотреть уникальные фотографии УНИАН.

Львов

Львов, Пасхальная ярмарка / УНИАН
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В центре Львова продолжается пасхальная ярмарка.

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Во Львовском дворце искусств состоялся Пасхальный завтрак для малообеспеченных.

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В Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" 8 апреля прошел фестиваль "Пасха в Роще".

Харьков

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Осужденные сами выпекали куличи в пекарне Качановской исправительной колонии №54 в Харькове. Также в колонии состоялось освящение куличей накануне празднования Светлого Христова Воскресения.

Херсон

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Херсоне прошло традиционное праздничное пасхальное гуляние "Писанковый сад".

Киев

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Родственники Героев Небесной Сотни и работники музея Революции Достоинства возложили пояса к Мемориалу и украсили писанками деревья на аллее Героев Небесной Сотни во время акции "Пасха для Героев".

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Президент Петр Порошенко с семьей поздравил украинцев с Пасхой и посетил богослужение.

"УНИАН-Религии".

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