В Кривом Роге на Благовещение открыли памятник Покровы Пресвятой Богородицы

В Кривом Роге 7 апреля открыли новый монумент. Его посвятили Покрове Божией Матери.

На торжественной церемонии побывали более 600 человек, сообщает "Первый городской".

В открытии памятника сразу два символизма: монумент Пресвятой Богородице возвели в Покровском районе прямо перед зданием райсовета. А презентация скульптуры прошла в праздник Благовещения Девы Марии. Высота монумента – 8 метров. Четыре из них занимает постамент, а остальные четыре – сама статуя. Авторами памятника стали известные криворожские мастера – Владимир Токарь и Сергей Степанюк.

На церемонии и освящении образа побывали представители духовенства, городских властей, главы районов и горожане. Мэр Юрий Вилкул отметил: «Открытие памятника – знаковое событие для всех криворожан. Ведь Пресвятая Богородица является покровительницей наших предков, казаков. А наш край славится давними традициями казачества».

После освящения монумента и поздравительных слов люди возложили к памятнику цветы. Местные жители говорят: эта скульптура отлично вписывается в антураж прилегающего сквера.