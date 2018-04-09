Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, за богослужением молились около 7 миллионов верующих

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, во всех регионах государства в ночь с 7 на 8 апреля в более чем 13,4 тыс. культовых сооружений состоялись пасхальные богослужения.

Участие в богослужениях по всей стране приняли более 6,8 млн верующих.

Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.