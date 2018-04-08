В Одессе прошел Православный фестиваль «Пасхальная радость»

На Пасху, 8 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Городском саду Одессы состоялся III-й Православный фестиваль «Пасхальная радость».

Праздник открыл Преосвященный Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии, который от имени митрополита Агафангела поздравил всех присутствующих со Светлым Праздником и пожелал в этот день и всегда стараться делать добро ближним и дальним, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Солнечная, пасхальная погода благоприятствовала проведению праздника. В Горсаду было поставлено 15 палаток, в которых с 12.00 до 18.00 действовали различные мастер-классы: авиамоделирование, бисероплетение, робототехника, изготовление различных поделок, каллиграфическое письмо, православный скаутинг, православный спортивный туризм и иные. В работе мастер-классов одесситы участвовали с огромным увлечением. Традиционно привлекала внимание ребят и взрослых детская звонница, и праздничный звон услаждал слух людей в течение целого дня.

Спектакль «Золушка», также собравший множество зрителей, показал детский кукольный театр воскресной школы «Преображение» Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В 14:00 в Ротонде Горсада открылась концертная программа, в состав которой вошло свыше пятидесяти танцевальных и песенных номеров.