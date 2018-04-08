Новый песочный фильм о Пасхе представила Ксения Симонова (видео)
07:00, 08 апреля 2018Общество
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Ксения Симонова представила фильм-открытку к Пасхе / simonova.tv
Новую работу «Пасха Красная» представила накануне праздника мастер песочной анимации Ксения Симонова.
Это третий анимационный ролик художницы, посвященный Светлому Христову Воскресению, сообщает Simonova.tv.
Фильм длится чуть более 4 минут. В музыкальном сопровождении использован фрагмент произведения Н.А. Римского-Корсакова «Светлый Праздник».
Телепремьера анимации «Пасха Красная» состоится в пасхальные дни в эфире «Первого канала» и православного телеканала «Союз».
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