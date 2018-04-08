Новый песочный фильм о Пасхе представила Ксения Симонова (видео)

Новую работу «Пасха Красная» представила накануне праздника мастер песочной анимации Ксения Симонова. Это третий анимационный ролик художницы, посвященный Светлому Христову Воскресению, сообщает Simonova.tv. Фильм длится чуть более 4 минут. В музыкальном сопровождении использован фрагмент произведения Н.А. Римского-Корсакова «Светлый Праздник». Телепремьера анимации «Пасха Красная» состоится в пасхальные дни в эфире «Первого канала» и православного телеканала «Союз».

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