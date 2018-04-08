Новый песочный фильм о Пасхе представила Ксения Симонова (видео)

07:00, 08 апреля 2018
Общество
324
/ simonova.tv

Это третий анимационный ролик художницы, посвященный Светлому Христову Воскресению, сообщает Simonova.tv.

Фильм длится чуть более 4 минут. В музыкальном сопровождении использован фрагмент произведения Н.А. Римского-Корсакова «Светлый Праздник».

Телепремьера анимации «Пасха Красная» состоится в пасхальные дни в эфире «Первого канала» и православного телеканала «Союз».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter