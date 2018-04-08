На Сумщине из трех храмов УПЦ украдены пожертвования для онкобольных детей
00:38, 08 апреля 2018Общество
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Общая сумма украденного неизвестна / pravlife.org
Из трех храмов Сумской епархии УПЦ похищены пожертвования, собранные на лечение онкобольных детей в рамках акции «К Светлому дню – светлые поступки».
О фактах краж рассказал пресс-секретарь Сумской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Тарабан, сообщает "Православная жизнь".
«В Крестовоздвиженском храме Сум обнаружено, что ящик с логотипом акции пуст. Подобную информацию говорили настоятели храмов Сергия Радонежского и князя Георгия Владимирского», – сказал священник.
Общая сумма украденного неизвестна, итоги акции будут подведены после 8 апреля.
«В прошлом году только в одном из этих храмов было собрано более 10 000 гривен», – отметил протоиерей Георгий Тарабан.
В настоящее время настоятели ограбленных храмов готовятся подать официальные заявления в полицию.
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