На Сумщине из трех храмов УПЦ украдены пожертвования для онкобольных детей

Из трех храмов Сумской епархии УПЦ похищены пожертвования, собранные на лечение онкобольных детей в рамках акции «К Светлому дню – светлые поступки».

О фактах краж рассказал пресс-секретарь Сумской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Тарабан, сообщает "Православная жизнь".

«В Крестовоздвиженском храме Сум обнаружено, что ящик с логотипом акции пуст. Подобную информацию говорили настоятели храмов Сергия Радонежского и князя Георгия Владимирского», – сказал священник.

Общая сумма украденного неизвестна, итоги акции будут подведены после 8 апреля.

«В прошлом году только в одном из этих храмов было собрано более 10 000 гривен», – отметил протоиерей Георгий Тарабан.

В настоящее время настоятели ограбленных храмов готовятся подать официальные заявления в полицию.