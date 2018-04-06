Монахи Ужгородского Свято-Воскресенского монастыря будут раздавать монастырские куличи нуждающимся и сиротам

18:13, 06 апреля 2018
Общество
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/ volyn24.com

В этом году монахи монастыря испекли около ста куличей, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

По словам наместника монастыря, архимандрита Марка (Куштана) в дни праздников их будут раздавать нуждающимся, одиноким и пациентам в больницах. Такую благотворительную акцию монахи проводят уже шестой год подряд.

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