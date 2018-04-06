В Пасхальную ночь к охране порядка и безопасности МВД привлечет почти 22 тысяч правоохранителей

В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

”В праздничную ночь к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащие Национальной гвардии”, - заявил Яровой.

”В праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн граждан. Многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской области, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях”, - добавил он.

По его словам, полиция уже провела обследование почти 6,9 тыс. культовых сооружений.

Вместе с тем, с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации спасатели привлекут почти 14 тыс. чел. личного состава и 3,9 тыс. единиц спецтехники.

В то же время, первый заместитель министра внутренних дел сообщил, что правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни 15-17 апреля, участие в которых примут почти 4 млн человек. В эти дни привлекут более 14 тыс. полицейских и 1 тыс. нацгвардейцев.