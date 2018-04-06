В Днепре дети установили рекорд Украины: создали 3-метровую писанку с трипольским орнаментом

В Днепре воспитанники городского детско-молодежного центра создали самое большое в Украине пасхальное яйцо из папье-маше, установив национальный рекорд.

Как передает корреспондент УНИАН, дети разрисовывали писанку трипольским орнаментом на Европейской площади областного центра в течение нескольких часов.

Писанка высотой 3 метра и диаметром 2, 23 метра была занесена в Книгу рекордов Украины.

«Этот рекорд в Днепре заслуживает на особое внимание, потому что эта писанка сделанная руками детей. Кроме того, техника папье-маше довольно сложная. Такую писанку изготовили в Украине впервые», - отметил представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий.