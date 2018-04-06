В Днепре дети установили рекорд Украины: создали 3-метровую писанку с трипольским орнаментом

14:31, 06 апреля 2018
Общество
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3-метрова писанка / фото dpchas.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, дети разрисовывали писанку трипольским орнаментом на Европейской площади областного центра в течение нескольких часов.

Писанка высотой 3 метра и диаметром 2, 23 метра была занесена в Книгу рекордов Украины.

«Этот рекорд в Днепре заслуживает на особое внимание, потому что эта писанка сделанная руками детей. Кроме того, техника папье-маше довольно сложная. Такую писанку изготовили в Украине впервые», - отметил представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий.

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