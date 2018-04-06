В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок (фото)

В Киеве на Софийской площади 5 апреля открылся VIII Фестиваль писанок, организованный к Пасхе.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, на площади в рамках фестиваля представлены 500 гигантских писанок-малеванок и новые объекты - 374 пасхальных зайчика.

VIII Всеукраинский фестиваль писанок продлится в столице до 22 апреля и охватит четыре локации: Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой).

Как напомнила присутствовавшая на открытии мероприятия председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко, в прошлом году на Фестиваль писанок в Киев пришло 2 млн туристов. Она выразила надежду, что нынешнее мероприятие соберет еще больше ценителей народного искусства.