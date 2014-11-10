В России стартует 18-дневный автопробег в помощь бездомным

10 ноября в Москве будет дан старт новому автопробегу «Надежда», организованному Синодальным отделом по благотворительности и благотворительным фондом «Помощник и покровитель». За 18 дней участники автопробега на специально оборудованном автобусе планируют посетить 9 регионов страны. Об этом сообщает сайт diaconia.ru.

В Туле, Брянске, Орле, Курске, Белгороде, Воронеже, Липецке, Тамбове, Рязани бездомные смогут получить новую зимнюю одежду, горячий обед, а также консультацию врача и социального работника.

«С помощью автопробега мы хотели бы не только подготовить бездомных к зимнему сезону, но и поддержать тех, кто помогает бездомным в регионах, поделиться с ними своим опытом, привлечь к этому служению больше людей», – говорит руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, руководитель БФ «Помощник и покровитель» Илья Кусков.

В рамках автопробега гости из Москвы посетят государственные и церковные приюты и центры социальной адаптации для бездомных, расскажут о своем опыте в рамках семинаров с региональными волонтерами и социальными работниками.

Автопробег начнется с молебна в здании Синодального отдела по благотворительности 10 ноября. Совершение молебна возглавит председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

В России регулярную помощь бездомным оказывают более 100 церковных социальных служб, в различных регионах действует 61 церковный приют для бездомных на 2047 мест.