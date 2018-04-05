В Киеве пройдет музыкальный форум "Международная Пасхальная Ассамблея"

Масштабный музыкальный форум, посвященный главному празднику Православной Церкви, Международная Пасхальная Ассамблея в 10-й раз пройдет в столице.

Вместе с украинцами на сцене киевской консерватории выступят профессиональные музыканты из Венгрии, Германии, Израиля, Литвы и США. Серия концертов и представлений стартует в Светлый Понедельник и завершится 28 апреля, сообщает "Фома в Украине".

Девиз Ассамблеи в этом году - «Духовность объединяет Украину». Все мероприятия пройдут в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского (НМАУ). Начало большинства из них — в 19.00.

Вход на все мероприятия (кроме открытия и закрытия Ассамблеи) свободный. Телефон для справок: 279-12-42.

Напомним, известный фестиваль «Международная Пасхальная Ассамблея» проходит ежегодно под патронатом Украинской Православной Церкви, по инициативе ректора НМАУ имени Петра Чайковского Владимира Рожко и при содействии Министерства культуры Украины.