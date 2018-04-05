Миссия ОБСЕ изучает ситуацию вокруг храма в Птичье

В среду, 4 апреля, в c. Птичья Дубенского района Ровненской области работал наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Юрие Гросу.

Наблюдатель фиксировал события, которые происходили вокруг храма, начиная со 2 апреля. Об этом корреспонденту ERVE.UA сообщили в пресс-службе Дубенской РГА.

Напомним, что 2 апреля Дубенский районный суд временно отменил наложенный арест на Свято-Успенский храм села Птичья. В єтот же день к храму стали сходиться местные жители - сторонники УПЦ и УПЦ КП. Новым решением суда 3 апреля на храм был наложен арест, все двери в церкви - опечатаны, на месте происшествия дежурят правоохранители.

Именно для фиксации цепи событий, которые освещались в разных источниках по-разному, на место конфликта прибыл представитель миссии ОБСЕ. Для этого господин Юрие Гросу вместе с представителями власти пообщались с руководством полиции и местным населением - представителями УПЦ и УПЦ КП. Ими был проведен осмотр помещения храма извне.

Председатель Дубенской РГА Юрий Парфенюк сообщил, что накануне, после длительных переговоров достигнута договоренность, чтобы 18 апреля в 14 часов провести встречу в кабинете главы Птицкого сельского совета с участием представителей власти, правоохранительных органов и по 5 человек от представителей УПЦ и УПЦ КП. К участию во встрече приглашен также наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.