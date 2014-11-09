В Киеве Президент Украины принял участие в общей Молитве за детей-сирот

9 ноября, в рамках проведения в Украине Всеукраинского дня молитвы за сирот, Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной приняли участие в общей Молитве за детей-сирот. Об этом сообщила Пресс-служба Президента Украины.

В этот день люди всех вероисповеданий молитвенно просят Бога о защите, благословении и счастливых семьях для детей-сирот, а также о Божьей милости для тех, кто принимает и воспитывает их в своих семьях.

В совместной молитве также приняли участие дети-сироты, председатели украинских Церквей, религиозных организаций и объединений, уполномоченные послы и представители дипломатических миссий разных стран мира.

После общей молитвы супруга Президента, вместе с детьми-сиротами, запустила в небо голубя, который в религиозном контексте является символом духа усыновления.