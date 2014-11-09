9 ноября - Всеукраинский День молитвы за сирот

«Моя молитва нехай лине…», – под таким девизом 9 ноября на Михайловской площади столицы уже в четвертый раз будет проходить «Всеукраинский День молитвы за сирот». Об этом сообщает RISU.

В этот день люди разных вероисповеданий молитвенно просят Бога о защите, благословении и счастливых семьях для всех детей-сирот, а также о Божьей милости для тех, кто принимает и воспитывает их в своих семьях.

К участию в мероприятии приглашены все желающие объединиться в общей молитве за счастливое будущее детей-сирот. В программе предусмотрены выступления детского хора, слова наставления от глав украинских Церквей.

«Обычно, молитвенные служения, посвященные этой инициативе, проходят в храмах и молитвенных домах, – комментирует событие президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнейко, – но в этом году у нас возникла идея провести молитву за детей-сирот просто под открытым небом. К участию в ней мы пригласили глав христианских Церквей, представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а также верующих из других религиозных союзов и объединений.

По словам организаторов, к участию в общей Молитве за сирот приглашены также и представители разных ветвей государственной власти. «Их участие не имеет исключительно политического подтекста, - комментирует Роман Корнийко, – поскольку чрезвычайно важным является объединение юридической и духовной власти именно молитвой. Мы верим, что это событие будет содействовать еще и формированию ценности детей-сирот в их глазах, повышению приоритетности решения проблемы сиротства в Украине, увеличению к ней внимания со стороны как чиновников, так и общества в целом».

Несмотря на большое количество высоких гостей, главными участниками мероприятия все же будут сами дети-сироты - воспитанники интернатов, дети из приемных семей и детских домов семейного типа, которых уже пригласили вместе с их родителями.