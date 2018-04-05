В Винницкой ОГА открыли пасхальную выставку с уникальными экспонатами

В Винницкой облгосадминистрации 4 апреля открыли пасхальную выставку.

На экспозиции представлены старинные ковры, покрывала, вышитые полотенца, иконы и картины подольских мастеров, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

На выставке представлена самая большая коллекция писанок, крашанок, которые мастера Винницкой области выполнили в традиционных техниках или изготовили из керамики. Среди экспонатов - уникальные дряпанки художника Петра Пипи. Он на гусиных яйцах изобразил портреты героев Небесной Сотни.

Представленные на выставке в ОГА и писанки (одна из них высотой 70 сантиметров) известной винницкой мастерицы Марины Верховой, которая уже много лет изучает писанкарство, а особое внимание уделяет родным подольским росписям.

Организовано экспозицию Винницким областным центром народного творчества. Оригинальные экспонаты можно увидеть до 16 апреля.