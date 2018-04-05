В Житомире из собора УПЦ мужчина похитил Псалтырь (видео)

Полицейские обращаются к житомирянам с помощью чтобы установить личность церковного вора.

23 марта около 11.40 из помещения Свято-Успенского собора, что по ул. Подольской в Житомире, мужчина украл "Псалтырь", сообщает "Житомир.Life".

Обнародовано видео с камер наблюдения.

Книга ценная, но, как видно из видео, больше возмущает цинизм, с которым он крестится перед иконами.