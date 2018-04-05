В Житомире из собора УПЦ мужчина похитил Псалтырь (видео)
10:32, 05 апреля 2018Общество
135
Свято-Успенский собор Житомира / IGotoWorld
Полицейские обращаются к житомирянам с помощью чтобы установить личность церковного вора.
23 марта около 11.40 из помещения Свято-Успенского собора, что по ул. Подольской в Житомире, мужчина украл "Псалтырь", сообщает "Житомир.Life".
Обнародовано видео с камер наблюдения.
Книга ценная, но, как видно из видео, больше возмущает цинизм, с которым он крестится перед иконами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter