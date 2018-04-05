В ночь на Пасху столичный метрополитен будет работать на час дольше
08:39, 05 апреля 2018Общество
171
На Пасху метро будет работать дольше / tsn.ua
На Пасху режим работы Киевского метрополитена будет изменен.
В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля работа метрополитена будет продлена на один час. А утром 8 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter