В ночь на Пасху столичный метрополитен будет работать на час дольше

08:39, 05 апреля 2018
Общество
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/ tsn.ua

В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля работа метрополитена будет продлена на один час. А утром 8 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

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