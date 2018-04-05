Волынская духовная семинария организовывает «Пасхальные игры» для детей

07:34, 05 апреля 2018
Общество
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/ actscenter.com

Дети и их родители смогут посмотреть увлекательный пасхальный спектакль. Также всех присутствующих ждут подвижные игры, конкурсы и забавы, сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Во время праздничного действа каждый сможет насладиться авторским печеньем от преподавателей воскресной школы и другими сладостями. Кроме того, участников праздника ждут интересные сюрпризы и подарки.

"Пасхальные игры" состоятся по адресу: г. Луцк, ул. Драгоманова, 26. Вход свободный.

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