Волынская духовная семинария организовывает «Пасхальные игры» для детей

В понедельник, 9 апреля, в 14:00 на территории Волынской духовной семинарии состоятся традиционные «Пасхальные игры» для детей, организованные воскресной школой Свято-Покровского кафедрального храма г. Луцка.

Дети и их родители смогут посмотреть увлекательный пасхальный спектакль. Также всех присутствующих ждут подвижные игры, конкурсы и забавы, сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Во время праздничного действа каждый сможет насладиться авторским печеньем от преподавателей воскресной школы и другими сладостями. Кроме того, участников праздника ждут интересные сюрпризы и подарки.

"Пасхальные игры" состоятся по адресу: г. Луцк, ул. Драгоманова, 26. Вход свободный.