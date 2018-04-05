В Одессе на Пасху пройдет православный фестиваль «Пасхальная радость»

В праздник Пасхи, 8 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в Одессе пройдет православный фестиваль «Пасхальная радость».

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 18:00 в одесском Городском саду, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В программе фестиваля:

• ярмарка праздничных поделок;

• кукольный театр «Золотой ключик»;

• детские клубы (туристический, робототехники, скауты);

• творческие мастер-классы от одесских умельцев (оригами, декорирование и роспись пасхальных яиц, рисование на камешках и магнитах, бисероплетение, моделирование самолётов из пенопласта, изготовление мягких игрушек, объёмные картины из ткани, каллиграфическое письмо чернилами и др.);

• детская звонница;

• игры и развлечения для детей;

• фотозоны с Пасхальным яйцом в человеческий рост;

• аниматоры;

В концертной программе примут участие хоры Одесской епархии и творческие коллективы города.

Участники мероприятия познакомятся с Пасхальными традициями встречи и приветствиями праздника в разных странах. Во время праздника все желающие смогут позвонить на колоколах детской звонницы, стать участниками квестов, игровых, просветительских программ и конкурсов для детей и взрослых, сделать фото на память.

Детей, проявивших свои таланты, знания, смекалку, силу, ловкость и выносливость ждут поощрения: призы и сладкие подарки.