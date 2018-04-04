В понедельник Страстной седмицы, 2 апреля, верующие с Волыни отправили на восток пасхальные передачи для военных.

С приходов Камень-Каширского благочиния Волынской епархии УПЦ уже четвертый год подряд перед Светлым Христовым Воскресением верующие собирают пожертвования для пасхальной корзины своим землякам, которые защищают территориальную целостность Украины. Об этом сообщает сайт благочиния.

К автомобилям, которыми волонтеры отправятся на Восток Украины, были загружены куличи, крашеные яйца, мясные изделия и другие вкусные блюда для пасхального стола украинским военным, которые Христово Воскресение будут праздновать на передовой.

Перед поездкой благочинный протоиерей Стефан Михалюк освятил пасхальную помощь и молитвенно благословил волонтеров в дорогу, пожелав им осуществить все запланированное и вернуться без приключений в собственные дома.