Киевские духовные школы передали две тонны продуктов военному госпиталю

20:45, 04 апреля 2018
Общество
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/ kdais.kiev.ua

Благотворительная помощь была оказана для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре, сообщает пресс-служба КДА.

/ kdais.kiev.ua

От имени начальника Центра генерал-майора А.П. Казмирчука и командования госпиталя, капеллан военного госпиталя протоиерей Олег Скнарь передал владыке ректору и администрации КДАиС слова искренней благодарности за поддержку наших защитников.

Напомним, что Киевские духовные школы уже не впервые помогают продуктами питания военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

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