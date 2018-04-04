Киевские духовные школы передали две тонны продуктов военному госпиталю
20:45, 04 апреля 2018Общество
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Киевские духовные школы уже не впервые помогают продуктами питания военнослужащим / kdais.kiev.ua
В понедельник, 2 апреля, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, заведующий складом КДАиС иеромонах Паисий (Кулиш) вместе с воспитанниками Киевских духовных школ передали Национальному военно-медицинскому клиническому центру Министерства обороны Украины две тонны продуктов питания (морковь, лук, капуста и другие овощи).
Благотворительная помощь была оказана для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре, сообщает пресс-служба КДА.
От имени начальника Центра генерал-майора А.П. Казмирчука и командования госпиталя, капеллан военного госпиталя протоиерей Олег Скнарь передал владыке ректору и администрации КДАиС слова искренней благодарности за поддержку наших защитников.
Напомним, что Киевские духовные школы уже не впервые помогают продуктами питания военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
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