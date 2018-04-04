Киевские духовные школы передали две тонны продуктов военному госпиталю

В понедельник, 2 апреля, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, заведующий складом КДАиС иеромонах Паисий (Кулиш) вместе с воспитанниками Киевских духовных школ передали Национальному военно-медицинскому клиническому центру Министерства обороны Украины две тонны продуктов питания (морковь, лук, капуста и другие овощи).

Благотворительная помощь была оказана для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре, сообщает пресс-служба КДА.

От имени начальника Центра генерал-майора А.П. Казмирчука и командования госпиталя, капеллан военного госпиталя протоиерей Олег Скнарь передал владыке ректору и администрации КДАиС слова искренней благодарности за поддержку наших защитников.

Напомним, что Киевские духовные школы уже не впервые помогают продуктами питания военнослужащим Вооруженных Сил Украины.