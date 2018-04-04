Митинг в защиту семейных ценностей провели возле учреждений органов власти христиане различных конфессий

18:46, 04 апреля 2018
Общество
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/ baptyst.com

Мирное шествие в защиту христианских семейных ценностей проследовало вдоль ул. Грушевского и Институцкой. Акция продолжалась до полудня и завершилась возле Администрации Президента, сообщается на странице ЄХБУ в Фейсбуке.

Представители христиан различніх конфессий, в том числе служители церквей, пришли с символикой и плакатами на соответствующую тематику с целью прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей.

/ baptyst.com
/ baptyst.com

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