Митинг в защиту семейных ценностей провели возле учреждений органов власти христиане различных конфессий
18:46, 04 апреля 2018Общество
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Люди требовали прекратить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционные семейные ценности / baptyst.com
Сегодня, 4 апреля, в девять утра возле Кабинета Министров и Верховной Рады христиане разных конфессий начали мирную акция «Украинцы за семью».
Мирное шествие в защиту христианских семейных ценностей проследовало вдоль ул. Грушевского и Институцкой. Акция продолжалась до полудня и завершилась возле Администрации Президента, сообщается на странице ЄХБУ в Фейсбуке.
Представители христиан различніх конфессий, в том числе служители церквей, пришли с символикой и плакатами на соответствующую тематику с целью прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей.
Митинг в защиту семейных ценностей провели возле учреждений органов власти / baptyst.com
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