Митинг в защиту семейных ценностей провели возле учреждений органов власти христиане различных конфессий

Сегодня, 4 апреля, в девять утра возле Кабинета Министров и Верховной Рады христиане разных конфессий начали мирную акция «Украинцы за семью».

Мирное шествие в защиту христианских семейных ценностей проследовало вдоль ул. Грушевского и Институцкой. Акция продолжалась до полудня и завершилась возле Администрации Президента, сообщается на странице ЄХБУ в Фейсбуке.

Представители христиан различніх конфессий, в том числе служители церквей, пришли с символикой и плакатами на соответствующую тематику с целью прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей.