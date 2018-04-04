В Ивано-Франковске презентовали соломенные иконы

В Ивано-Франковске презентовали выставку соломенных икон.

Это – работы студентов Института искусств, выполненные в разные годы под руководством преподавателя изобразительного искусства и дизайна Ольги Мельник – мастерицы, которая дала толчок развитию соломкарства на Прикарпатье, сообщает "Курс".

Кроме картин, на выставке – объемные экспонаты из соломы – пауки, объясняют авторы. Их с давних времен украинцы считали оберегами своих домов. Теперь такие изделия используют как элементы декора. Это – работа с экологически чистым материалом, отмечают мастера. А экоискусство сейчас набирает популярности. К тому же изделия из соломы имеют свойство долго сохранять насыщенный цвет.

Однако эта техника требует немалого терпения. На создание одной аппликации может уйти от месяца до года времени. В зависимости от формата и сложности изображения.

Аппликация соломкой для Прикарпатья – техника новая, говорят мастера. Несмотря на то, что здесь созданы все условия для ее развития. Увидеть уникальные экспонаты желающие могут в течение месяца в выставочном зале Областной библиотеки.