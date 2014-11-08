Львовскому религиоведу вручена Национальная премия Украины

7 ноября состоялась церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Среди лауреатов - Ирина Гаюк (Львов), член Украинской Ассоциации религиоведов. Она награждена за подготовку книги "Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине» в номинации «Литературоведение и искусствоведение", сообщает Религия в Украине.

Книга увидела свет в издательстве "Афиша" в 2012 году и, по признанию украинских ученых, является уникальной научной работой, которая не имеет аналогов не только в отечественной, но и в зарубежной практике.

Издание состоит двух томов. Первый том двуязычный (украинско-русский) с иллюстрациями в котором автор показывает жизнь армян различных регионов Украины. Текст сопровождают 593 фотографии экспонатов, представляющих армянскую культуру, из музеев Киева, Каменец-Подольского, Львова, Симферополя, Феодосии и других городов. Второй том включает полный перевод текста и подписей к иллюстрациям на английском языке.

По словам религиоведа профессора Людмилы Филипович, автор не ограничился чисто описательной работой, а сделал аналитико-синтетическую обработку материала, на основе которого показана жизнь армян различных регионов Украины, общее развитие армянской культуры и главные сферы жизнедеятельности народа.