Священники Винницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь бойцам и жителям дома милосердия в Донецкой области

С 25 по 29 марта длилась очередная поездка капелланов-волонтеров Винницкой епархии УПЦ на восток Украины.

Священники доставили на Донбасс почти 6 тонн гуманитарной помощи от духовенства и верующих, а также людей доброй воли, которые постоянно поддерживают гуманитарные инициативы Церкви, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Для протоиерея Анатолия Кузнецова это было уже 40-е посещение зоны боевых действий. Его сопровождали протоиерей Василий Августинов и протоиерей Алексей Волков.

Священники передали продукты питания для «Дома милосердия» в с. Новомихайловка, где находятся более 30 престарелых, большая часть из которых имеют инвалидность. Другую часть помощи представители епархии передали военным в Песках, Покровском, Авдеевке, Красногоровке.

Традиционно священники посетили военнослужащих, которые занимаются эвакуацией погибших. Кроме продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, священники привезли бойцам рисунки, которые нарисовали дети Винничины.

Самым вкусным подарком для тех, кто находится на передовой, были домашние вареники, которые в огромном количестве вылепили дети вместе с родителями в учебных заведениях сел Михайловка и Жабеливка Винницкого района, а также прихожане из с. Писаревка.

Вернувшись домой, священники-волонтеры передали благодарность за помощь в первую очередь митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и священникам и мирянам со всех благочиний Винницкой епархии, ведь в этот раз было собрано так много помощи, что уже после праздника Пасхи из Винницы на восток отправится очередной гуманитарный груз, еще больше предыдущего.

17 апреля по благословению митрополита Симеона священники совершат еще одну поездку, во время которой посетят воинские подразделения, детские дома, а также военные мобильные госпитали.