В день Похвалы Божией Матери, 24 марта, председатель епархиального отдела Владимир-Волынской епархии УПЦ по взаимосвязям с военнослужащими и другими силовыми формированиями прот. Алексей Шаран прибыл к военным срочной службы 14 ОМБр.

Военнослужащие 14 ОМБр приняли участие в Таинствах исповеди и Причастия, сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами.

Отец Алексей поздравил причастников с принятием Христовых Таин и пожелал, чтобы они послужили во исцеление души и тела, после чего окропил военных святой водой.

14-я отдельная механизированная бригада (14 ОМБр в/ч А1008) - соединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.