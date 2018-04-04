Военнослужащие 14 ОМБр приняли участие в Таинствах исповеди и Причастия

05:33, 04 апреля 2018
Общество
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/ kapelan.org.ua

Военнослужащие 14 ОМБр приняли участие в Таинствах исповеди и Причастия, сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами.

Отец Алексей поздравил причастников с принятием Христовых Таин и пожелал, чтобы они послужили во исцеление души и тела, после чего окропил военных святой водой.

14-я отдельная механизированная бригада (14 ОМБр в/ч А1008) - соединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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