Львовянки готовят аукцион икон в поддержку военных

Иконописец Лев Скоп вместе с известными львовянками создадут иконы ангелов.

Во Львове решили таким способом оригинально помочь военным на Донбассе - на вырученные средства закупят оборудование для бойцов АТО, сообщает "Религия в Украине".

Участие в арт-проекте примут коллекционер Роксолана Шевчук, народный депутат Оксана Юринец, представительница "Союза украинок" Ростислава Федак и много других известных львовянок.

Помогать военным будут женщины из разных поколений – от 14 до 85 лет. Ангелов надежды будут рисовать на специальных гонтах (маленькие деревянные дощечки, которыми покрывают крыши) из церкви Святого Юра, в Дрогобыче на Львовщине.

"Я очень рад, что организовывают такие акции. Когда вокруг кто-то откликается, чтобы помочь военным, всегда соглашаюсь. Потому что помогать военным – для меня очень важно. Не надо бегать и кричать, что дом горит. Надо его гасить. Это мой принцип. Поэтому начинать нужно с себя – ведь кто-то может помочь украинским военным", – говорит иконописец Лев Скоп.