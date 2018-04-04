Православная молодежь Винниччины провела благотворительную ярмарку в поддержку детей-сирот
01:25, 04 апреля 2018Общество
27
Все вырученные средства пойдут на поздравление детей-сирот / orthodox.vinnica.ua
В день праздника входа Господня в Иерусалим, 1 апреля, возле винницкого храма Сретения Господня состоялась традиционный благотворительная ярмарка, которую провели члены православных «молодежек» Винницы.
Все вырученные средства пойдут на поздравление детей-сирот с праздником Светлого Христова Воскресения.Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
Православная молодежь Винниччины провела благотворительную ярмарку в поддержку детей-сирот / orthodox.vinnica.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter