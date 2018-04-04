Православная молодежь Винниччины провела благотворительную ярмарку в поддержку детей-сирот

В день праздника входа Господня в Иерусалим, 1 апреля, возле винницкого храма Сретения Господня состоялась традиционный благотворительная ярмарка, которую провели члены православных «молодежек» Винницы. Все вырученные средства пойдут на поздравление детей-сирот с праздником Светлого Христова Воскресения.Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

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