Православная молодежь Винниччины провела благотворительную ярмарку в поддержку детей-сирот

01:25, 04 апреля 2018
Общество
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/ orthodox.vinnica.ua

Все вырученные средства пойдут на поздравление детей-сирот с праздником Светлого Христова Воскресения.Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
/ orthodox.vinnica.ua
Православная молодежь Винниччины провела благотворительную ярмарку в поддержку детей-сирот / orthodox.vinnica.ua

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