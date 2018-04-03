В Верховной Раде открылась фотовыставка «Киево-Печерская лавра. История и современность»

В Верховной Раде 3 апреля открылась экспозиция художественной фотографии «Киево-Печерская лавра. История и современность».

Выставку презентует Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник с целью популяризации крупнейшего в Украине культурно-исторического учреждения, входящего в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Европейским парламентом 2018 год определен годом Культурного наследия в Европе. Поддержав эту инициативу, правительство Украины объявило текущий год Годом культурного наследия.

Киево-Печерская лавра - крупнейший и самый выдающийся среди православных монастырей Украины. Первое летописное упоминание об обители относится к 1051 году. Она стала первым ростком взращенной на собственном украинском грунте христианского сознания. Именно тут находятся истоки нашего искусства и литературы: зародилось летописание, которое заложило основу национальной исторической науки; основано первую на нашей земле больницу; написанные на этой земле иконы стали образцом для развития иконописания, а возведенные здесь храмы стали образцом для дальнейшего церковного строительства в восточнославянских землях; отсюда берет начало первый отечественный университет - Киево-Могилянская академия.

В годы коммунистического правления патриоты Украины создали на территории Лавры музей, который ныне носит название Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Благодаря настойчивости и усилиям украинских интеллектуалов национальное культурное достояние удалось защитить от уничтожения и изъятия для вывоза за пределы Украины. Сейчас фонды заповедника насчитывают около 70 000 экспонатов, среди которых есть уникальные изделия XI-XVIII ст., в том числе связанные с именами выдающихся исторических личностей.

Экспозиция будет работать в кулуарах III этажа сессионного здания парламента (ул. Грушевского, 5) с 3 по 21 апреля 2018 года.