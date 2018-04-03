«Будем стрелять, выходите!» - как в селе Птича захватывали храм

Межконфессиональный конфликт вокруг храма в селе Птича начался в ноябре 2014 года, когда была зарегистрирована местная община УПЦ КП, предъявившая права на церковь.

Ночью на религиозной карте Украины появилась новая горячая точка. 2 апреля Дубенский райсуд снял арест со Свято-Успенского храма в селе Птича Ровненской области, наложенный еще в 2016 году. Почти сразу же произошла попытка захвата храма – в УПЦ обвинили в этом сторонников Киевского патриархата (более того, в захвате обвинили бойцов "Айдара" и "Азова"), а на сайте Ровенской епархии УПЦ написали, что верующих "заставили покинуть храм под прицелом" и "им угрожали оружием". Что случилось на самом деле, разобрались "Вести".

"ЛЮДИ В КАМУФЛЯЖЕ БЕЗ ШЕВРОНОВ"

События развивались стремительно. Спустя несколько часов после решения райсуда в Дубно к храму подъехали несколько микроавтобусов с людьми в камуфляже. В этот момент около церкви дежурили полицейские, по словам местных жителей, они были вооружены автоматами.

"Было очень темно. Из машин вышли люди в камуфляже, балаклавах. Каких-то знаков различия или шевронов люди на них не увидели. Сломали двери, сразу стали кричать: "Будем стрелять, выходите!" и чем-то сильно ударили одну из двух наших женщин, дежуривших в храме. Сейчас она лежит в травматологии Дубенской райбольницы - пришлось вызвать карету скорой, - рассказал "Вестям" настоятель храма, отец Виктор Земляной. - Внутрь храма захватчики запустили около 15 человек, в основном, местных мужчин. Полиция не вмешивалась. После этого захватчики сели в машины, в бусы, и уехали".

Сейчас несколько человек все еще находятся в храме. Кто это, есть ли у них оружие или каковы дальнейшие планы, общине УПЦ неизвестно. В свою очередь, Ровенская епархия УПЦ КП выступила с заявлением: к захвату храма УПЦ КП отношения не имеет, и он "как принадлежал, так и принадлежит общине, которая является его законным владельцем".

ХРАМ МОГУТ СНОВА АРЕСТОВАТЬ

Межконфессиональный конфликт вокруг храма в селе Птича начался в ноябре 2014 года, когда была зарегистрирована местная община УПЦ КП, предъявившая права на церковь. Очень быстро события переросли в столкновения – 21 апреля 2015 года под церковью случилась потасовка, в которой участвовало много неместных (в частности, силовики задержали гражданку Беларуси с ножами в сумке).

В декабре, после решения Киевского апелляционного хозсуда, признавшего претензии УПЦ КП безосновательными, произошел еще один инцидент – верующие закрылись внутри храма, а снаружи их пытались штурмовать бойцы "Правого сектора". Ситуацию усложнил тот факт, что село находится на трассе "Киев-Чоп": верующие УПЦ тогда грозились перекрывать магистраль. "А для УПЦ КП это момент, когда можно проявить силу - более того, отдать храм для них означает понести репутационные потери", - сказал "Вестям" собеседник в УПЦ.

Сейчас УПЦ КП официально уже не пытается оспорить принадлежность храма - по нескольким решениям судов он принадлежит УПЦ. "Община УПЦ была в этом селе зарегистрирована еще в 1991 году, и с 1996 года храм находится в ее собственности. А это право было оспорено общиной УПЦ КП, зарегистрировавшейся лишь в 2015 году. Они начали претендовать на храм. Это все равно, что прийти в чужую квартиру и заявить на нее права - оснований у них нет, ведь храм во владении другого юрлица. И это право собственности было подтверждено решением суда от 26 января 2016 года – оно было окончательным, прошло все инстанции. И последняя инстанция сказала, что право собственности было обретено УПЦ законно, - сказал "Вестям" отец Александр Бахов, юрист УПЦ. – А храм был арестован благодаря лукавому (на мой взгляд) ходу, после открытия уголовного производства о нарушении общественного порядка".

Кстати, по данным настоятеля храма, отца Виктора, полиция хочет снова наложить арест на здание. "Сейчас следователь подал следственному судье ходатайство по поводу нарушения общественного порядка, мол, им надо зайти внутрь храма и опечатать здание. Нам сказали полицейские, что хотят вывести тех, кто заперся внутри, закрыть храм и его опечатать. И все - наша собственность снова останется "в воздухе", - сказал он "Вестям".

ПООЧЕРЕДНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Одновременно УПЦ КП пытается склонить чашу весов на свою сторону, убедив общину УПЦ в необходимости "поочередного служения" в церкви. "В данный момент их сторонников в селе осталось не более 3%. Неоднократно община большинства обращалась к меньшинству с просьбой поочередно совершать богослужения в местном храме... Но по указанию Москвы постоянно игнорируется это компромиссное предложение, которое бы позволило возобновить межконфессиональное спокойствие", - говорится в заявлении пресс-службы Ровненской епархии УПЦ КП.

С таким же предложением, по данным отца Виктора Земляного, утром к общине обратился глава райадминистрации Юрий Парфенюк. "Он нам прямо сказал: у вас единственный выход - это служить поочередно. Но мы против: это для православного христианина неприемлемо, когда одна община вынуждает другую. Каждая новая община должна купить или построить свой собственный храм, а не ходить и отнимать у других, обзывая и говоря: "это наше", - сказал он "Вестям", уточнив, что, вопреки мнению УПЦ КП, сельская община разделилась примерно поровну - в УПЦ осталось примерно 50-60% верующих.