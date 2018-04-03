В столичном храме Великомученика Пантелеимона состоялась благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей
19:09, 03 апреля 2018Общество
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На ярмарке было собрано 19 348 грн. / mitropolia.kiev.ua
В Вербное воскресенье, 1 апреля, приход в честь великомученика и целителя Пантелеимона Днепровского благочиния провел благотворительную ярмарку после праздничного богослужения.
Благотворительная акция организована с целью сбора средств для лечения онкобольных детей микрорайона ДВРЗ Артема Криворученко и Анны Цирень, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.
На ярмарке «Пасхальная корзина» были представлены работы воспитанников воскресной школы. Мероприятие состоялось при участии детей из детсадов N700 и N62 «Зернятко».
Благодаря неравнодушным посетителям удалось собрать средства в общей сумме 19 348 грн.
В храме Великомученика Пантелеимона состоялась благотворительный ярмарка в поддержку онкобольных детей / mitropolia.kiev.ua
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