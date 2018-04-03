В столичном храме Великомученика Пантелеимона состоялась благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей

19:09, 03 апреля 2018
Общество
117
https://www.facebook.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%96-%D1%86%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%92%D0%A0%D0%97-2055312608048400На ярмарке было собрано 19 348 грн. / mitropolia.kiev.ua

Благотворительная акция организована с целью сбора средств для лечения онкобольных детей микрорайона ДВРЗ Артема Криворученко и Анны Цирень, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

На ярмарке «Пасхальная корзина» были представлены работы воспитанников воскресной школы. Мероприятие состоялось при участии детей из детсадов N700 и N62 «Зернятко».

Благодаря неравнодушным посетителям удалось собрать средства в общей сумме 19 348 грн.

/ mitropolia.kiev.ua
/ mitropolia.kiev.ua
/ mitropolia.kiev.ua
/ mitropolia.kiev.ua
/ mitropolia.kiev.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter