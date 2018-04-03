В столичном храме Великомученика Пантелеимона состоялась благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей

На ярмарке было собрано 19 348 грн. / mitropolia.kiev.ua На ярмарке было собрано 19 348 грн.

В Вербное воскресенье, 1 апреля, приход в честь великомученика и целителя Пантелеимона Днепровского благочиния провел благотворительную ярмарку после праздничного богослужения.

Благотворительная акция организована с целью сбора средств для лечения онкобольных детей микрорайона ДВРЗ Артема Криворученко и Анны Цирень, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

На ярмарке «Пасхальная корзина» были представлены работы воспитанников воскресной школы. Мероприятие состоялось при участии детей из детсадов N700 и N62 «Зернятко».

Благодаря неравнодушным посетителям удалось собрать средства в общей сумме 19 348 грн.