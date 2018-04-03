Во Львове археологи показали писанки времен Киевской Руси

Археологи показали одни из самых древних писанок Галичины, которые нашли в древнем Плиснеске.

Эти писанки датируют концом X-XIII века, они керамические с шариками-погремушками внутри, были языческими оберегами, как сообщает "Zaxid.net".

«Писанки является очень хорошим примером двоеверия, которое царило здесь в XI-XII веках. То есть после завоевания земель Белых хорватов Владимиром Святославовичем здесь начинает внедряться христианство, оно внедряется довольно медленно и церковь пыталась адаптировать эти языческие символы в свои каноны», ‒ рассказывает сотрудник заповедника «Давний Плиснеск» Виталий Ляска.

Кроме того, археологи показали вещи, которые выкопали из языческого капища в Плиснеске ‒ ритуальный нож, фибулы, украшения.

«В Плиснеске существовало святилище, на котором даже практиковалось принесение людей в жертву. Там найден целый жертвенный пояс, где были пережженные человеческие кости. И эти вещи происходят из этого пояса, в частности большой нож скрамасакс конца Х века, который также мог использоваться в определенный обрядах», ‒ добавил Виталий Ляска.

С христианских времен имеют фрагменты плитки с пола церкви, которая возникла на месте языческого святилища. Все эти вещи доступны для осмотра в музее Франкового университета.

А тем временем археологи уже готовятся к новому сезону экспедиции. Летом ученые продолжат раскапывать и городище и могильник.