В Херсоне обновили зал иконописи областного художественного музея

В Херсонском областном художественном музее им. Алексея Шовкуненко – обновленный зал иконописи.

Экспозицию выставки "Моя молитва пусть несется..." дополнили украинские иконы ("Причастие. Христос-Виноградарь", "Чудо Георгия о змие с Апостолами Петром и Павлом") и антиминс – освященный платок, на котором совершается во время литургии таинство Евхаристии, сообщает 0552.ua.

Несколько произведений, представленных в экспозиции, дают представление об украинской иконе, для которой характерны собственный стиль и уважение народных эстетических представлений и традиций. Не изменяя духовным идеалам, украинская икона демонстрирует своеобразное живописную трактовку образов, трогательную и поэтическую интерпретацию религиозных сюжетов.