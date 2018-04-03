В Херсоне обновили зал иконописи областного художественного музея
11:07, 03 апреля 2018Общество
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В Херсонском областном художественном музее обновленный зал иконописи / 0552.ua
В Херсонском областном художественном музее им. Алексея Шовкуненко – обновленный зал иконописи.
Экспозицию выставки "Моя молитва пусть несется..." дополнили украинские иконы ("Причастие. Христос-Виноградарь", "Чудо Георгия о змие с Апостолами Петром и Павлом") и антиминс – освященный платок, на котором совершается во время литургии таинство Евхаристии, сообщает 0552.ua.
Несколько произведений, представленных в экспозиции, дают представление об украинской иконе, для которой характерны собственный стиль и уважение народных эстетических представлений и традиций. Не изменяя духовным идеалам, украинская икона демонстрирует своеобразное живописную трактовку образов, трогательную и поэтическую интерпретацию религиозных сюжетов.
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