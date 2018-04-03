Верующие Черновицкой епархии передали гуманитарную помощь переселенцам в Святогорье
07:00, 03 апреля 2018Общество
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Из Черновцов в Святогорье доставили продукты / svlavra.church.ua
В понедельник, 2 апреля, в Святогорскую лавру был доставлен очередной груз гуманитарной помощи, предназначенной для содержания вынужденных переселенцев, проживающих в Святогорской обители и в городе Святогорске.
Помощь прибыла из Черновицкой епархии, сообщается на сайте лавры.
Гуманитарная помощь была организована черновицким волонтёром Марией.
"С помощью таких же как она неравнодушных верующих г. Черновцы через друзей и православные храмы были собраны продукты и деньги на оплату машины", сообщается на сайте обители.
Напомним, предшествующий раз гуманитарный груз из Черновицкой епархии был получен 29 декабря 2017 года. Тогда в Святогорье было доставлено более 25 тонн гуманитарной помощи.
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