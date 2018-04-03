Верующие Черновицкой епархии передали гуманитарную помощь переселенцам в Святогорье

07:00, 03 апреля 2018
Общество
999
/ svlavra.church.ua

Помощь прибыла из Черновицкой епархии, сообщается на сайте лавры.

/ svlavra.church.ua

Гуманитарная помощь была организована черновицким волонтёром Марией.

"С помощью таких же как она неравнодушных верующих г. Черновцы через друзей и православные храмы были собраны продукты и деньги на оплату машины", сообщается на сайте обители.

/ svlavra.church.ua

Напомним, предшествующий раз гуманитарный груз из Черновицкой епархии был получен 29 декабря 2017 года. Тогда в Святогорье было доставлено более 25 тонн гуманитарной помощи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter