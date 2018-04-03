Верующие Черновицкой епархии передали гуманитарную помощь переселенцам в Святогорье

В понедельник, 2 апреля, в Святогорскую лавру был доставлен очередной груз гуманитарной помощи, предназначенной для содержания вынужденных переселенцев, проживающих в Святогорской обители и в городе Святогорске.

Помощь прибыла из Черновицкой епархии, сообщается на сайте лавры.

Гуманитарная помощь была организована черновицким волонтёром Марией.

"С помощью таких же как она неравнодушных верующих г. Черновцы через друзей и православные храмы были собраны продукты и деньги на оплату машины", сообщается на сайте обители.

Напомним, предшествующий раз гуманитарный груз из Черновицкой епархии был получен 29 декабря 2017 года. Тогда в Святогорье было доставлено более 25 тонн гуманитарной помощи.