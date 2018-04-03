В Каменской епархии УПЦ проходит акция по обустройству детской комнаты в женской колонии.

Семейный отдел епархии 29 марта посетил женскую колонию № 34 г. Каменское, где в рамках благотворительной акции «Кроватка для малятки» передал администрации учреждения детские вещи, памперсы, кроватки, игрушки, средства гигиены. Об этом сообщается на сайте Каменской епархии УПЦ.

Напоминаем, что в женской колонии открывается отделение, где будут находиться мамы с детьми в возрасте до трех лет.

Епархиальный отдел благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи и напоминает, что акция «Кроватка для малятки» продолжает действовать и дальше.