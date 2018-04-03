В Каменской епархии УПЦ проходит акция по обустройству детской комнаты в женской колонии
02:11, 03 апреля 2018Общество
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При женской колонии открывается детское отделение, которое необходимо оборудовать мебелью / k1news.ru
В Каменской епархии УПЦ проходит акция по обустройству детской комнаты в женской колонии.
Семейный отдел епархии 29 марта посетил женскую колонию № 34 г. Каменское, где в рамках благотворительной акции «Кроватка для малятки» передал администрации учреждения детские вещи, памперсы, кроватки, игрушки, средства гигиены. Об этом сообщается на сайте Каменской епархии УПЦ.
Напоминаем, что в женской колонии открывается отделение, где будут находиться мамы с детьми в возрасте до трех лет.
Епархиальный отдел благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи и напоминает, что акция «Кроватка для малятки» продолжает действовать и дальше.
Семейный отдел епархии посетил женскую колонию / eparhia.net
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