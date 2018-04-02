На Одесском хлебзаводе прошел молебен перед началом выпечки пасхальных куличей
20:55, 02 апреля 2018Общество
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Епископ отслужил молебен «Перед началом благого дела» / eparhiya.od.ua
В понедельник, 2 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Арцизский Виктор посетил городской хлебозавод №4 ПАО «Одесский каравай».
На Одесском хлебзаводе епископ отслужил молебен «Перед началом благого дела» и окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни перед началом выпечки Пасхальных куличей, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
По традиции в выпечке куличей будут принимать участие студенты Одесской духовной семинарии.
Епископ окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни / eparhiya.od.ua
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