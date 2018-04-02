На Одесском хлебзаводе прошел молебен перед началом выпечки пасхальных куличей

20:55, 02 апреля 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

На Одесском хлебзаводе епископ отслужил молебен «Перед началом благого дела» и окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни перед началом выпечки Пасхальных куличей, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.  

По традиции в выпечке куличей будут принимать участие студенты Одесской духовной семинарии.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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