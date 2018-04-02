На Одесском хлебзаводе прошел молебен перед началом выпечки пасхальных куличей

В понедельник, 2 апреля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Арцизский Виктор посетил городской хлебозавод №4 ПАО «Одесский каравай».

На Одесском хлебзаводе епископ отслужил молебен «Перед началом благого дела» и окропил святой водой производственную линию и помещения пекарни перед началом выпечки Пасхальных куличей, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

По традиции в выпечке куличей будут принимать участие студенты Одесской духовной семинарии.