Православная молодежь Запорожья отметила день святого Патрика акцией по озеленению города

В субботу, 31 марта, при поддержке благочинного Левобережного благочиния Запорожья протоиерея Константина Костюковича, молодежная ячейка Запорожской епархии и эко-волонтеры проекта "Совместный сад" провеледи акцию по озеленению города Запорожье.

Акция приуроречна ко дню памяти святого Патрика, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Литургическая память святого Патрика (святителя Патри́кия Ирландского, епископа) внесена год назад в календари Украинской Православной Церкви и Синодальным решением определена на 30 марта. Популяризация памяти этого святого в Европе последние полвека связана с зеленым цветом, украшением питейных заведений, проведением весёлых и шумных парадов, которые когда-то были крестными ходами к святыням, связанным с именем святого Патрика.

Правящий архипастырь Запорожской епархии УПЦ, митрополит Лука решил отмечать память этого святого проведением акций по оживлению и озеленению городских районов, учитывая «зеленые» особенности наглядной проповеди святого Патрика о Триединстве Бога с использованием растения - листков клевера.

Во время акции саженцы дуба и вербы были высажены у дома по ул. Фортечной, 90-а возле Уральских казарм в Шевченковском районе Запорожья. Жители близлежащих домов с одобрением восприняли эту акцию​, сообщается на сайте епархии.