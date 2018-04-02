Православная молодежь Запорожья отметила день святого Патрика акцией по озеленению города

19:11, 02 апреля 2018
Общество
378
/ hramzp.ua

Акция приуроречна ко дню памяти святого Патрика, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. 

/ hramzp.ua

Литургическая память святого Патрика (святителя Патри́кия Ирландского, епископа) внесена год назад в календари Украинской Православной Церкви и Синодальным решением определена на 30 марта.  Популяризация памяти этого святого в Европе последние полвека связана с зеленым цветом, украшением питейных заведений,  проведением весёлых и шумных парадов, которые когда-то были крестными ходами к святыням, связанным с именем святого Патрика.

/ hramzp.ua

Правящий архипастырь Запорожской епархии УПЦ, митрополит Лука решил отмечать память этого святого проведением акций по оживлению и озеленению городских районов, учитывая  «зеленые» особенности наглядной проповеди святого Патрика о Триединстве Бога с использованием растения - листков клевера. 

/ hramzp.ua

Во время акции саженцы дуба и вербы были высажены у дома по ул. Фортечной, 90-а возле Уральских казарм в Шевченковском районе Запорожья. Жители близлежащих домов с одобрением  восприняли эту акцию​, сообщается на сайте епархии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter