Во Львове установили главную писанку города

В центре Львове, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города.

Как сообщает «Вголос», 6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.

В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.

Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города – даже несмотря на дождь.

Пасхальная ярмарка начнет работу 5 апреля.