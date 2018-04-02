Во Львове установили главную писанку города

13:38, 02 апреля 2018
Общество
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В центре Львова установили главную писанку города / фото Вслух

Как сообщает «Вголос», 6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.

В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.

Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города – даже несмотря на дождь.

Пасхальная ярмарка начнет работу 5 апреля.

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