Во Львове установили главную писанку города
13:38, 02 апреля 2018Общество
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В центре Львова установили главную писанку города / фото Вслух
В центре Львове, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города.
Как сообщает «Вголос», 6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому.
В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.
Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города – даже несмотря на дождь.
Пасхальная ярмарка начнет работу 5 апреля.
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