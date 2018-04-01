В Вербное Воскресенье в Сумах прошла благотворительная ярмарка

В Вербное Воскресенье, 1 апреля, на улице Соборной возле Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум проведена благотворительная ярмарка, в которой приняли участие приходские воскресные школы и культурно-художественные детские учреждения города.

Для посетителей были представлены различные поделки, изготовленные детьми на занятиях кружков, а также постная домашняя выпечка и консервация. Об этом сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ.

Сестричество милосердия Сумской епархии взяло на себя все организационные вопросы, а представители местного телеканала обеспечили информационное сопровождение.

После завершения праздничных богослужений ярмарку посетил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Владыка тепло пообщался с участниками ярмарки, а также с сумчанами, которые пришли на нее.

В течение дня, пока продолжалась ярмарка, было собрано пожертвований в помощь онкобольным детям Сумщины на сумму 37 146 грн. 53 коп.

Ярмарка проведена в рамках благотворительной акции Сумской епархии УПЦ

Ярмарка проведена в рамках Восьмой благотворительной акции помощи онкобольным детям Сумщины "К Светлому Дню - светлые поступки", которая традиционно проходит в период Великого Поста во всех храмах Сумской епархии УПЦ. Благотворительные пожертвования будут направлены на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, которые будут переданы в отделение онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы для маленьких пациентов, проходящих лечение онкологических заболеваний.