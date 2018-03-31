Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь для детей, рожденных с ВИЧ

В пятницу, 30 марта, сотрудники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ посетили Киевский городской дом ребенка «Березка».

Администрации детского воспитательного учреждения по благословению епископа Бородянского Варсонофия была передана партия фруктов (бананы, яблоки, лимоны), сладости (зефир, мармелад, вафли, бисквитные рулеты), развивающие игры, детские летние вещи, наборы одежд: шапочки, шарфики, перчатки. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Представители общины Кафедрального собора вместе с врачами обсудили проблемы и нужды заведения.

Киевский городской дом ребенка «Березка» - специализированное заведение медико-социальной реабилитации для детей-сирот с органическими поражениями нервной системы, для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, ВИЧ/СПИД больных детей от рождения до 4-х лет.

На сегодня в учреждении проживает 84 ребенка, 25 из них - с тяжелой формой инвалидности.