Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь для детей, рожденных с ВИЧ

21:55, 31 марта 2018
Общество
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http:/sobor.in.ua

Администрации детского воспитательного учреждения по благословению епископа Бородянского Варсонофия была передана партия фруктов (бананы, яблоки, лимоны), сладости (зефир, мармелад, вафли, бисквитные рулеты), развивающие игры, детские летние вещи, наборы одежд: шапочки, шарфики, перчатки. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ. 

Представители общины Кафедрального собора вместе с врачами обсудили проблемы и нужды заведения.

Киевский городской дом ребенка «Березка» - специализированное заведение медико-социальной реабилитации для детей-сирот с органическими поражениями нервной системы, для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, ВИЧ/СПИД больных детей от рождения до 4-х лет.

На сегодня в учреждении проживает 84 ребенка, 25 из них - с тяжелой формой инвалидности.

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