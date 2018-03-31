К благотворительной акции по сдаче крови в Запорожье присоединились спортсмены смешанных единоборств.

Спортсмены Энергодарского клуба смешанных единоборств ММА «Витязь», а также неравнодушные энергодарцы 29 марта приняли участие в акции Запорожской епархии УПЦ «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба епархии.

В отделении трансфузиологии СМСЧ-1 спортсмены сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.

Также сдавать кровь активно продолжают священнослужители и прихожане храмов епархии. Так, в этот же день действующие и прежние, служащие ныне в священном сане, иподиаконы митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки сдали кровь для отделения онкогематологии Запорожской областной детской больницы в рамках проведения ежегодного благотворительного проекта "Любовь милосердствует".