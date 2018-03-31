К благотворительной акции по сдаче крови в Запорожье присоединились спортсмены смешанных единоборств

19:49, 31 марта 2018
Общество
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/ hramzp.ua

Спортсмены Энергодарского клуба смешанных единоборств ММА «Витязь», а также неравнодушные энергодарцы 29 марта приняли участие в акции Запорожской епархии УПЦ «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба епархии.  

/ hramzp.ua

В отделении трансфузиологии СМСЧ-1 спортсмены сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.

/ hramzp.ua

Также сдавать кровь активно продолжают священнослужители и прихожане храмов епархии. Так, в этот же день действующие и прежние, служащие ныне в священном сане, иподиаконы митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки сдали кровь для отделения онкогематологии Запорожской областной детской больницы в рамках проведения ежегодного  благотворительного проекта "Любовь милосердствует". 

Кровь для больных детей сдали/ hramzp.ua

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